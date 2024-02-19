Евросоюз планирует в ближайшие дни одобрить передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время краткого интервью прессе.

"В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России", - сказала она.

Такая мера является на данный момент единственной, о чём к настоящему моменту сумел договорился Запад.

Отдельные страны предлагают конфисковать непосредственно российские активы или использовать их в качестве залога для заёма денег в долг с дальнейшей передачей их Киеву, но многие политики и эксперты называют подобные решения незаконными.

Напомним, накануне США впервые в истории передали Эстонии конфискованные российские активы для помощи Украине.

Как объясняет Минюст США, помощь решили перевести в Таллин, а не Киеву, поскольку "нет возможности осуществить прямой перевод в Украину".

Эстония обязуется использовать эти деньги для проекта по ускорению оценки ущерба и оперативному ремонту критических объектов энергосистемы Украины после массированных ударов россиян.

Мы также сообщали, что Бельгийский фонд Euroclear выступил против использования замороженных активов РФ.