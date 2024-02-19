Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что через полгода в Украине при встрече с американцем или европейцем им будут плевать в лицо.

Такое мнение Арестович высказал в эфире у журналиста Василия Голованова.

"Америка и Европа ведут себя так, что в Украине при встрече с американцем или европейцем им через полгода будут плевать в лицо. Потому что это просто абсолютное свинство: в прямом эфире убивают страну, которой они говорили, что мы с вами до самого конца, а потом начинается уточнение терминов – что такое "мы", что такое "с вами", что такое "до конца" и что такое "конец". 250 тысяч "Хаммеров" у американцев, которые могли бы спасти жизни наших бойцов. И где они? А это ведь даже не дальнобойные ATACMS", – сказал экс-советник Банковой.

Ранее Арестович заявил, что президент РФ Владимир Путин не хочет воевать с Украиной и готов прекратить войну. По его мнению, у Путина нет в планах "поглощения Украины" и "гибели Запада".

Кроме того, Арестович призывал Украину договариваться с Россией и отказаться от планов "быть частью Запада", а также объявить западным странам "коллективный иск".