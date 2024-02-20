Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны.

Об этом он заявил на совещании с силовиками.

"Нет на планете страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. А теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть", - заявил президент Беларуси.

Он также рассказал про военных НАТО в восточной Европе, проводимые ими учения и расширение Альянса.

Напомним, что ранее Лукашенко разрешил армии Беларуси применять оружие против граждан страны.

Также мы писали о том, что Лукашенко заявил, что в прошлом году Россия передала Беларуси ядерное оружие с ракетоносителями.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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