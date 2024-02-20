Появилось новое видео, как заявляется, расстрела украинских пленных 18 февраля в Работино.

Ролик публикуют украинские телеграм-каналы.

По данным канала DeepState, армии РФ удалось захватить часть большого опорного пункта на юге села, где остались несколько бойцов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан".

На кадрах видно, как два безоружных украинских военных выходят из окопа и падают после выстрелов российских солдат.

Со стороны России никакой реакции на обвинения в расстреле пленных не было.

При этом российские военные телеграм-каналы в ежедневном режиме призывают украинских военных "вызывать Волгу" - частоту для выхода на связь с россиянами, чтобы сообщать о намерении сдаться в плен. Более того, россияне сняли целую линейку пропагандистских видеороликов, на которых "украинские военные" сдаются в плен, сжигают украинские паспорта и идут голосовать за Владимира Путина на выборах президента РФ.

Отметим, что это не первая информация о случаях расстрела пленных украинских военных за последнее время.

Ранее ВСУ сообщили о расстреле раненых пленных бойцов на опорном пункте "Зенит" под Авдеевкой, а также около Бахмута, в полосе 10-й бригады северо-восточнее Веселого.

Сообщения о случаях расстрелов пленных и отсутствие на них какой-либо реакции со стороны российского командования и властей РФ, естественно, обнуляет эффект призывов к сдаче в плен, мотивируя украинских военных сражаться до последнего патрона.