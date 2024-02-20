В одесском такси произошел разговор по поводу российских сериалов, после которого по жалобе пассажирки уволили смотревшую их водителя.

Видео публикуют телеграм-каналы Одессы.

В ролике слышен разговор пассажирки с женщиной-водителем, которая смотрит на смартфоне российские сериалы. Пассажирка спросила, смотрит ли водитель сериалы на Ютубе. После объяснения шофера, что она скачивает сериалы на Ютубе и слушает их фоном, как радио, разговор перешел на политику.

Пассажирка заявила, что после начала войны российские сериалы должны вызывать отторжение, и удивилась тому, что у водителя этого не происходит.

Затем диалог переключается на то, чем является нынешняя война, а позже возвращается к сериалам. Водитель заявила, что смотрит российские сериалы, потому что украинских нет. Пассажирка возмутилась, сказав, что есть много украинских сериалов, на что водитель ответила, что привыкла смотреть сериалы на русском.

Одесские паблики пишут, что после поездки пассажирка написала жалобу и водителя уволили.

Ранее мы рассказывали, как после просьбы пьяной женщины говорить на русском, водитель одесского такси выехал на трамвайные рельсы.

Также мы сообщали, что мовный омбудсмен наложил штраф на таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском языке.