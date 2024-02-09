Появилось видео диалога в одесском такси, в котором женщина (судя по голосу, нетрезвая) потребовала от говорившего на суржике таксиста говорить на русском языке.

Таксист решил высадить пассажирку, но, судя по видео, заехал на трамвайные рельсы во время движения трамвая.

Ранее мы сообщали, что в Украине появятся курсы украинского языка для украинских военных.

Также мы приводили заявление Ирины Фарион о том, что русскоязычных украинцев нужно "просто перестать понимать".

Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Владимир Зеленский уволил главкома Валерия Залужного и назначил на его место командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

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