Фермеры поднялись на протесты и в Греции - несколько тысяч аграриев съехались на акцию в Афины.

Фото и видео массовой забастовки публикуют телеграм-каналы.

Протестующие пригнали сельхозтехнику на центральную площадь столицы, требуя от государства поддержки сельского хозяйства.

Площадь Конституции и улицы, примыкающие к ней перекрыты тракторами. Протестующие выстроились по периметру, заняв проезжую часть и тротуары.

Колонна фермеров, держа в руках плакаты и флаги, проходит маршем по Афинам. Основную часть вышедших на протесты аграриев составляют мужчины зрелого и пожилого возраста, но в колонне также присутствуют и женщины.

Ранее появилось видео протестов в польском Вроцлаве - фермеры забросали яйцами и петардами представительство Еврокомиссии.

Участники акции также пригнали свои тракторы в центр города, где жгли костры и перекрывали дороги. Один из главных митингующих Давид Кухарек заявил, что пока всё это не привело к тому, что кто-то из польского правительства хочет с ними разговаривать.

Мы также сообщали, что в Молдове протестуют фермеры, требуя от правительства компенсацию за кризис последних двух лет.

"Мы видим, что в Европе сразу после начала протестов фермеров власти садились за стол переговоров с теми, кто кормит страну, и находили решения. Кризис 2022-2024 годов может уничтожить тысячи сельхозпроизводителей и десятки сельских населённых пунктов", - заявили организаторы акции.