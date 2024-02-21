Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия будет поддерживать Украину настолько, чтобы не стать воюющей стороной.

Об этом он сообщил во время краткого интервью журналистам.

"Я могу снова привести три принципа: мы поддерживаем Украину настолько, насколько возможно; мы заботимся о том, чтобы ни Германия, ни НАТО не стали воюющей стороной в этом конфликте; и мы тесно и на основе доверия согласовываем действия с нашими партнерами и союзниками, прежде всего с Соединенными Штатами", - сказал Хебештрайт.

СМИ пишут, что власти Германии задумались о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, однако официально это пока не подтверждено.

Ранее стало известно, что Германия собирается помочь Украине системами оружия дальнего действия. СМИ пишут о поставке "дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу российского агрессора".

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