У Франции возникли трудности с оплатой обещанной Украине помощи на три миллиарда евро из-за ограниченного бюджета.

Об сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Масштабное сокращение расходов привело к тому, что французское правительство не может найти средства. Поэтому Министерствам обороны, иностранных дел и финансов будет предложено перенаправить средства и найти возможности для экономии.

На выходных Париж понизил прогноз ВВП на 2024 год и заявил, что ему необходимо сэкономить 10 миллиардов евро для выполнения обязательств по сокращению бюджетного дефицита.

А еще нужно оказать протестующим фермерам обещанную дорогостоящую помощь.

Всего, как заявляет Франция, она потратила 3,8 миллиарда евро на поддержку Украины.

Ранее мы писали о том, что Франция собирается поставить Украине в ближайшие недели новейшие БПЛА-камикадзе.

А также, что Франция изготовит для Украины десятки САУ Caesar.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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