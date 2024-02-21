Утром 21 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив "Шахеды". Информация относительно данной атаки уточняется.



На Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 8 раз атаковал подразделения ВСУ вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены две атаки противника возле Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области оккупанты предприняли 20 попыток прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника у Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм.





Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.