ВСУ уже тестируют дроны с искусственным интеллектом. В частности такие БПЛА передала Великобритания.

Об этом сообщил заместитель главкома ВСУ Вадим Сухаревский на брифинге.

"Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и претворения в жизнь - применение этих дронов именно на фронте, при боевом применении", - сказал полковник.

При этом он сказал, что в использовании есть сложности.

"Например, как мы отличаем картинку ИИ (искусственного интеллекта) от реальной? По количеству "пальцев". Вот как раз это количество "пальцев" на картинке - это и есть тот момент, который нам нужно будет претворять в жизнь именно на поле боя", - рассказал Сухаревский.

Напомним, на днях россияне заявляли, что приземлили в Донецкой области британский реактивный дрон Banshee Jet 80+.

Ранее газета The Time сообщала, что технологические корпорации тестируют свои разработки искусственного интеллекта на войне в Украине.

По данным издания, возможностью протестировать свои разработки в реальных военных условиях в Украине заинтересовались многие техгиганты, в том числе Microsoft, Amazon, Google, Starlink и Clearview, разрабатывающая программы для распознавания лиц.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.