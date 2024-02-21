Республиканцы в Палате представителей допускают бюджетный шатдаун и приостановку работы правительства.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Люди предсказывают приостановку работы, даже если она продлится всего несколько дней", — сказал изданию республиканец.

Шатдаун возможен, если к 8 марта не будет принят бюджет или временное решение.

"Спикеру Палаты представителей Майку Джонсону в ближайшие недели придется выбирать между борьбой с демократами, которая угрожает шатдауном, или сделкой с демократами, которая угрожает его должности", - пишет Axios.

Конгрессмены либо "близки к заключению соглашения, либо оно вот-вот взорвется", сказал один из председателей подкомитета. Джонсон считает, что им удастся уложиться в сроки.

Накануне, стало известно, что Палата представителей ушла в отпуск до конца февраля, не выделив деньги Украине. 1 марта наступит угроза нового бюджетного шатдауна, и конгрессмены займутся, скорее всего, не Украиной, а именно этим вопросом: либо примут основной бюджет США, либо продлят временный.

Сенат США поддержал новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства для продления его финансирования до марта менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна.