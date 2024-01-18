Сенат США поддержал новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы правительства для продления его финансирования до марта менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна.

Это следует из итогов голосования верхней палаты, пишет газета The New York Times.

Поддержанный законопроект обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств.

Теперь аналогичное решение должна принять Палата представителей.

Позже появилась информация, что законопроект о временном финансировании американского правительства прошел голосование и в Палате представителей. Теперь документ отправляется на подпись президенту США Джо Байдену.

Законом финансирование продлевается до начала марта. Отмечается, что за это время Конгресс должен принять полноценный бюджет на 2024 финансовый год.

Напомним, недавно газета Politico писала, что руководители Палаты представителей и Сената США достигли согласия по поводу избежания нового шатдауна 20 января (остановки финансирования правительства). Федеральные учреждения будут финансироваться до начала марта благодаря новому проекту.

Ранее в Белом доме предупредили ведомства о возможном шатдауне. Этому предшествовал категорический протест консерваторов относительно бюджетных соглашений. Сообщалось, что в число ведомств, на которые повлияет потенциальный шатдаун, входят департаменты по делам ветеранов, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, транспорта и энергетики.

Напомним, в Америке уже почти полгода не могут утвердить бюджет на 2024 год. В его рамках не могут согласовать и выделение помощи Украине.