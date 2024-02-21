Российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на Ореховском направлении на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами. Один квадроцикл за сутки удалось уничтожить.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Безуспешными были атаки россиян, в частности, на Ореховском направлении. Здесь противник пытается совершать перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается", - написал генерал.

При этом, судя по карте украинского военного паблика DeepState, у россиян было за последние дни небольшое продвижение к югу и к востоку от Работино.

Напомним, 19 февраля Deep State сообщил, что российские войска смогли войти в Работино Запорожской области. При этом по данным паблика, после прорыва большая часть наступавших была ликвидирована.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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