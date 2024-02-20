В вечерней сводке Генштаба ВСУ не упоминаются Крынки Херсонской области, о захвате которых объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Генштаб сообщил, что на Херсонском направлении россияне "не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра".

"Так, в течение суток предпринята одна попытка штурма позиций наших войск", – говорится в сводке.

При этом, правда, Генштаб не написал, что эта попытка штурма была отбита. Также Крынки не упоминаются среди населенных пунктов, которые, согласно сводке, подверглись российским обстрелам.

В январе мы приводили рассказы бойцов о том, какой ценой удается удерживать плацдарм в Крынках.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне пытаются развить успех на запад и атаковать Ласточкино. По данным командующего группировкой "Таврия" ВСУ Тарнавского, бои идут на подступах к селу. На Запорожском направлении идут российские атаки с вероятной целью пробить коридор между Работино и Вербовым, разрезав удерживаемый ВСУ выступ на две части.

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