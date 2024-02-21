Банкноты с портретом британского короля Карла III будут впервые выпущены в обращение 5 июня 2024 года.

Об этом сообщает государственный банк Великобритании на своём официальном сайте. В телеграм-каналах появились примеры, как новые деньги будут выглядеть.

Так, портрет Карла III появится на существующих дизайнах всех четырёх банкнот номиналом 5 фунтов стерлингов, 10 фунтов стерлингов, 20 фунтов стерлингов и 50 фунтов стерлингов.

Ранее журналисты узнали, как похоронят короля Великобритании Карла III, у которого рак.

Похоронная церемония и церковная служба с отпеванием состоятся в Вестминстерском аббатстве, затем тело перевезут в Виндзорский замок и похоронят в усыпальнице часовни святого Георгия.

Напомним, The Guardian сообщила, что Во время исследования увеличенной простаты у короля Великобритании Карла III нашли рак.

Опасная патология была выявлена относительно недавно, когда Карл III проходил лечение в лондонской клинике в связи с опухолью простаты.

"Его Величество сегодня приступил к курсу терапии, в течение которого врачи посоветовали ему отложить общественные обязанности", - сказано в заметке.