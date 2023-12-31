В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика.

Об этом королева заявила в своем новогоднем обращении, которое транслировало датское телевидение.

Отречение Маргрете II состоится 14 января, в день, когда исполнится ровно 52 года с тех пор, как она приняла престол от своего отца, короля Фредерика IX.

По словам 83-летней королевы, на этот шаг она пошла из-за проблем со здоровьем.

"В феврале этого года мне сделали обширную операцию на спине. Все прошло хорошо благодаря компетентности врачей, которые заботились обо мне. Тем не менее операция дала повод задуматься о будущем: не пора ли мне передать ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас самое подходящее время. Я отрекусь от престола и передам его своему сыну, кронпринцу Фредерику", - сказала Маргрете II.

Когда наследный принц Фредерик взойдет на трон, то станет королем Фредериком X.

Маргрете II стала королевой 14 января 1972 года после того, как умер ее отец, король Фредерик IX. На момент коронации ей был 31 год. Маргрете II правит дольше всех из ныне живущих монархов Европы - больше 50 лет.

Как мы писали, в начале мая в Великобритании состоялась церемония коронации нового британского короля Карла ІІІ.

Он взошел на престол после смерти осенью 2022 года королевы Елизаветы II.