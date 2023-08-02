В сети публикуют фото работ над мемориальной статуей умершей королевы Великобритании Елизаветы II.

Королева изображена вместе с ее любимыми собачками корги.

Сейчас уже существует скульптура из 800 килограммов глины, 7 футов в высоту, авторства британца Гайвела Брана Претли. Скульптор использовал молодой образ королевы и добавил фигуры любимых корги Елизаветы II.

Статую Претли заказала доктор Сара Фернесс, лорд-лейтенант Ратленда. Женщина рассказывает, что ее буквально завалили письмами после смерти королевы. Многие британцы чувствовали потерю как личную.

Фернесс объяснила, что замысел был воспроизвести прижизненный образ королевы. Мемориальная статуя королевы вдохновлена фото 1950-1960 годов.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в сентябре прошлого года. Она была самым долго сидевшим на троне и старейшим монархом в британской истории. Она правила 70 лет.

Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на новую биографию монарха, написанную одним из друзей принца Филиппа Джайлзом Брандретом, королева Великобритании Елизавета II несколько месяцев перед кончиной боролась с серьезным онкологическим заболеванием. Автор книги утверждает, что королева на самом деле умерла от редкой формы рака костного мозга - миеломы.

При этом в официальных источниках причиной кончины королевы была указана старость. Согласно свидетельству о смерти, 96-летняя королева скончалась в замке Балморал в 15:10 по местному времени 8 сентября.