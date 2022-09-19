В официальном инстаграме королевской семьи Британии сегодня, в день похорон, появилось видео, посвященное памяти Елизавете II. Оно состоит из архивных фотографий королевы Великобритании с далекого детства, юности, молодости, и современности.

Как писала "Страна", сегодня в Лондоне завершилась церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II. Королеву похоронят рядом с мужем, герцогом Эдинбургским принцем Филиппом в Виндзоре.

"Страна" ведет онлайн сегодняшней церемонии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и первая леди Украины Елена Зеленская почтили память королевы Елизаветы II, тело которой покоится в Вестминстерском дворце.

Напомним, в понедельник, 19 сентября, в Британии проходят похороны королевы Елизаветы II. Королева будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI. На государственных похоронах присутствуют более 2 тысяч официальных гостей, в том числе мировых лидеров. Церемония прощания с Елизаветой II завершится последним постом военных, двухминутным молчанием и исполнением песни личным волынщиком королевы.

После государственных похорон в Вестминстерском аббатстве пройдет частная церемония, на которой будет присутствовать только ее семья.

На церемонию уже прибыл президент США Джо Байден со своей супругой Джилл Байден.

Ранее мы писали, что похороны Елизаветы II будут транслировать в кинотеатрах. На время церемонии из продажи в них исчезнет попкорн.