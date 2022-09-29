Шотландские власти опубликовали свидетельство о регистрации смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Документ обнародован национальной архивной службой.

Согласно свидетельству, королева скончалась в замке Балморал в 15:10 по местному времени 8 сентября. В качестве причины смерти 96-летней монаршей особы назван ее преклонный возраст. Сам документ датируется 16 сентября.

Как писала "Страна", Елизавета II, правившая Британией рекордные 70 лет и 7 месяцев, умерла в замке Балморал в Шотландии.

Поскольку официально причину ее смерти долго не объявляли, медики по фото определили, что у Елизаветы могло быть заболевание периферических сосудов - нарушение кровообращения, которое нередко приводит к сердечной недостаточности.

После кончины пожилой королевы ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге для церемонии публичного прощания. Елизавета Вторая была похоронена 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз.

Он стал также королем еще 14 государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.