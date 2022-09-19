В Лондоне 19 сентября проходит официальная церемония похорон королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября.

В Вестминстерском аббатстве уже прошла поминальная служба. На церемонии присутствовало около двух тысяч гостей.

В рамках церемонии гроб королевы из Вестминстерского зала вынесли и поместили на пушечной колеснице. Колесницу будут сопровождают 142 моряка королевского флота.

На этой колеснице провожали монархов Британии с 1901 года. Темп процессии - 75 шагов в минуту, также прописан в протоколе.

Сейчас траурное шествие следует от Вестминстерского аббатства до арки Веллингтона в Гайд-парке - мимо Букингемского дворца. Каждую минуту звучат колокола Биг-Бена и оружейные залпы. Затем траурный кортеж направится в Виндзорский замок, это к западу от Лондона.

После государственных похорон в Вестминстерском аббатстве пройдет частная церемония, на которой будет присутствовать только ее семья.

Отметим, королеву похоронят в Мемориальной часовне короля Георга VI в королевское поместье Виндзор, рядом с ее родителями и мужем, принцем Филиппом.

"Страна" ведет обновляемую трансляцию похорон Елизветы II.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская почтили память британской королевы Елизаветы II в Лондоне.