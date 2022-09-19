Гроб с телом королевы опустили в склеп.

Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что герольдмейстер произнес все титулы королевы. Трубач исполнил прощальную мелодию. Она затихала по мере того, как музыкант отходил все дальше от зала.

Архиепископ благословил Карла III, зазвучал национальный гимн.

Это финал публичной церемонии прощания с королевой Елизаветой II.

Теперь доступ к гробу Елизаветы II будет только у членов семьи. Они смогут попрощаться с королевой на приватной церемонии.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в Лондоне завершилась церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II. Мы писали о том, что королеву похоронят рядом с мужем, герцогом Эдинбургским принцем Филиппом в Виндзоре.

Также в официальном инстаграме королевской семьи Британии сегодня, в день похорон, появилось видео, посвященное памяти Елизавете II. Оно состоит из архивных фотографий королевы Великобритании с далекого детства, юности, молодости, и современности.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Денис Шмыгаль и первая леди Украины Елена Зеленская почтили память королевы Елизаветы II, тело которой покоится в Вестминстерском дворце.