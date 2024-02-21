Национализированный в госсобственность Сенс Банк столкнулся с проблемами осуществления карточных платежей.

Сообщение об этом было опубликовано на странице учреждения в Фейсбуке.

Это коснулось платёжных карт Сенс Банка, его POS-терминалов в торгово-сервисной сети и банкоматов.

К настоящему времени появилось обновление сообщения, где сказано, что "всё работает".

При этом в случае перебоев, клиентам советуют дождаться решения проблем и не пытаться проводить повторные платежи.

По информации Нацбанка, на 1 января 2024 года у Сенс Банка было 2,9 млн вкладчиков, которые держали на счетах 49,2 млрд грн. У "Сенса" 8,3 тыс. POS-терминалов и 439 банкоматов.

Ранее председатель национализированного "Сенс Банка" внезапно подал в отставку после трех недель работы.

С того времени и.о. главы правления назначена 39-летняя зампредседателя этого банка Елена Зубченко. Из её биографии известно о большем опыте в юриспруденции, чем в банковской работе. В частности, Зубченко некоторое время работала в юридическом отделе "Приватбанка" после его национализации.

Мы также сообщали, что НБУ заявил о национализации "Сенс Банка", которым владели российские олигархи Фридман и Авен.