Канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему выступает против поставки дальнобойных ракет TAURUS Киеву.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает Deutsche Welle.

Хотя Хебештрайт не упомянул ракеты TAURUS прямо, его утверждение прозвучало на фоне новых требований к правительству Шольца одобрить поставку этих ракет Украине.

Днем ранее оппозиционный блок ХДС/ХСС заявил, что вынесет в бундестаг собственное предложение о расширении военной помощи Киеву, в которое должны войти поставки ракет.

TAURUS - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты.

Вчера СМИ писали, что Германия, вероятно, намерена передать Украине TAURUS: правящая коалиция подготовила секретное предложение о поставках ВСУ боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.

Еще в январе Хебештрайт заявлял, что Германия пока не готова поставлять Украине дальнобойные ракеты.

"Мы пока не поставляем Украине TAURUS, но внимательно следим за развитием ситуации", - сказал тогда он.