Алексей Арестович ответил на критику в свой адрес после того, как он назвал себя русским.

Ответ прозвучал в интервью блогеру Николаю Фельдману.

"Идеологические вожди украинства заявляют, что русским называться плохо, потому что это вообще не люди. Это расизм, друзья мои… Вы безмозглые гуппи, вы не понимаете, что вашими криками вы мало того, что россиянам создаете мотивацию с нами воевать, добить нас до конца, чтобы от политического украинства, которое вы в жизнь проводите, не осталось ничего. Потому что когда людям два года повторять, что они свинособаки, рано или поздно человек встает в своем Салехарде, берет автомат и идет вас убивать, чтобы навсегда с этим покончить. Нельзя людям два года рассказывать, что они свинособаки. Вы создаете им мотивацию", – сказал Арестович.

При этом, по его словам, Запад из-за этого тоже начинает менять отношение к Украине.

"Наши западные союзники, наслушавшись всего этого, говорят: "Может быть, мы не тем взялись помогать? Зачем нам подставлять себя под ядерный удар ради этого?" – сказал Арестович.

Напомним, Арестович объявил себя русским во время недавнего интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

Также он заявлял, что что через полгода украинцы будут плевать в лицо американцам и европейцам.