Ночью Воздушные силы сбили восемь "Шахедов", атаковавших Украину
Ночью 22 февраля россияне атаковали Украину десятью ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили восемь дронов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Удары наносились из района Приморско-Ахтарска РФ. Также по Украине была выпущена противорадиолокационная ракета Х-31П из акватории Черного моря.
"Восемь беспилотников уничтожены в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей", - добавили в ВС ВСУ.
Ранее мы писали, что ночью 21 февраля Воздушные силы ВСУ сбили 13 "Шахедов" и истребитель Су-34.
Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.
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