Ночью 22 февраля россияне атаковали Украину десятью ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили восемь дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Удары наносились из района Приморско-Ахтарска РФ. Также по Украине была выпущена противорадиолокационная ракета Х-31П из акватории Черного моря.

"Восемь беспилотников уничтожены в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей", - добавили в ВС ВСУ.

Ранее мы писали, что ночью 21 февраля Воздушные силы ВСУ сбили 13 "Шахедов" и истребитель Су-34.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

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