В Украине была выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами.

Об этом сообщает Министерство обороны.

"Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе", - заявила замминистра обороны Наталья Калмыкова.

Теперь представители Минобороны присоединяются к рабочей группе, которая рассматривает вопрос предоставления разрешения военным частям использовать наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.

Напомним, 21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. За документ проголосовали 248 депутатов. Глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий ранее говорил, что она может помочь ветеранам с ПТСР.

А в феврале Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса, который называется "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности".