ВСУ подтвердили удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорит, что "по меньшей мере 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции".

А спикер Одесской ОГА Братчук уточнил, что удар наносился по полигону РФ возле Крынок.

Гуменюк косвенно это подтверждает.

"Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы", - сказала она.

Силы обороны юга Украины обнародовали видео удара по россиянам на полигоне возле Крынок.

Напомним, что на днях Сергей Шойгу заявил, что Крынки, где ВСУ удерживали плацдарм, были "зачищены", и армия РФ показала видео, как устанавливает там свой флаг.

Однако Силы обороны Юга Украины назвали эти заявления манипуляцией и фальсификацией.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.