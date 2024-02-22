Немецкий Бундестаг большинством голосов проголосовал за резолюцию с требованием поставки дальнобойных ракет Киеву.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократической партии Германии - СДПГ, "зеленых", Свободной демократической партии - СвДП и либералов), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. Долгосрочная военная поддержка Украины "включает и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", сказано в документе.

При этом крылатые ракеты Taurus прямо в резолюции не упоминаются.

Одновременно парламент отклонил другую резолюцию - где упоминались ракеты Taurus и которую вносила оппозиция.

Теперь решение о передаче ракет за канцлером Олафом Шольцем.

В свою очередь глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев сообщил, что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора".

Ранее мы сообщали, что парламент Германии проголосовал против оппозиционного проекта о передаче Украине дальнобойного оружия.

Мы также приводили слова представителя немецкого правительства о том, что Шольц по-прежнему выступает против поставки Украине дальнобойных ракет TAURUS.