Парламент Германии проголосовал против передачи Украине дальнобойного оружия
В Германии парламент не поддержал передачу Украине дальнобойного оружия.
Об этом сообщает DW.
Предложение о расширении военной помощи Украине внес оппозиционный блок ХДС/ХСС. Крылатые ракеты Taurus в нем прямо не упоминались, но описание подходило именно под них.
Накануне у канцлера ФРГ Олафа Шольца заявили, что он по-прежнему выступает против поставки Taurus в Украину.
Также мы писали о том, что мнистр обороны ФРГ заявил, что больше не может обсуждать передачу Украине ракет Taurus.
При этом Англия хочет купить у ФРГ ракеты Taurus, чтобы передать Украине больше своих Storm Shadow.
Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.
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