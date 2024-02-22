Приднестровье может 28 февраля "попроситься" в состав РФ. В этот день в Тирасполе планируется проведение "съезда депутатов всех уровней". На собрании должна быть озвучена просьба "от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра", принять Приднестровье в состав России.

Об этом сообщает местный оппозиционер Геннадий Чорба.

На следующий день, 29 февраля, об этой "просьбе" якобы объявит президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию, которое затем в ускоренном порядке примет решение удовлетворить "поступившую просьбу".

По мнению Чорбы, "команда провести этот съезд пришла из Москвы".

Впрочем, никаких подтверждений и доказательств заявлениям Чорбы нет.

Управление по реинтеграции правительства Молдовы заявило, что "внимательно следит за ситуацией" и "нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться".

При этом посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей на днях ездил в Кишинев и там заявил, что "Киев будет решительно реагировать на любые провокации, направленные как на втягивание приднестровского региона в войну России против Украины, так и дестабилизацию ситуации в Молдове в целом".

Весной "власти" непризнанного Приднестровья обратились к РФ с просьбой увеличить военный контингент в "республике".

Между тем президент Молдовы считает, что победа Украины может помочь решить вопрос Приднестровья.