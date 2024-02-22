В Одессе разоблачили местного жителя, который создал фейковый сайт "еПоддержка" и выманивал деньги у украинцев. Таким образом ему удалось обмануть около ста человек.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителю Одессы по факту мошенничества путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый разработал мошенническую схему для завладения средствами людей, которые хотели получить денежную помощь от государства. Он создал ссылку на сайт, внешний вид которого полностью копирует дизайн сайта Государственной помощи в рамках программы "еПоддержка", под который закреплял фишинговую интернет-ссылку в социальных сетях Facebook и Instagram. Как только граждане переходили по этой ссылке и заполняли необходимые поля с указанием реквизитов своих платежных карт, злоумышленник получал указанные данные и с их помощью авторизовался в приложениях онлайн-банкинга. Средства потерпевших он списывал на собственноручно созданные аккаунты в одной из известных служб доставки и использовал их по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители уже установили четырех граждан, которым нанесен ущерб. Устанавливаются другие пострадавшие лица, количество которых предварительно составляет около 100 человек.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Ранее мы писали, что 23-летний житель Кривого Рога выманил три миллиона гривен, подделав известный телеграм-канал. В нем он размещал фейковые сборы с указанием собственной карты, а собранные деньги тратил на свои нужды.

Также сообщалось, что в Киеве разоблачили сеть мошеннических колл-центров, где выманивали деньги у иностранцев.