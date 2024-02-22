Сейм Латвии сегодня принял законопроект, запрещающий импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси для внутреннего рынка. При этом депутаты не поддержали поправку, запрещающую транзит таких товаров.

Об этом сообщает Delfi.

Ограничения на ввоз распространяются на сельскохозяйственную и кормовую продукцию, которую ввозят напрямую из России и Беларуси, и на продукцию этих стран, которую импортируют из других государств.

Поправки предусматривают, что запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен.

В то же время руководитель юридического управления Сейма Дина Мейстер призвала не поддерживать предложение партии "Национальный союз" о транзите российской сельхозпродукции, поскольку оно противоречит международным обязательствам Латвии и конституции страны, передаёт Delfi. Отмечается, что такие решения можно принимать только на уровне ЕС.

В 2023 году Латвия импортировала из России для внутреннего рынка более 423 тысяч тонн зерновых продуктов, что на 59,9% больше, чем в 2022 году. Стоимость импортированных из России в Латвию круп в 2023 году достигла 89 млн евро, что на 11,7% больше, чем в 2022 году.

Страна является одним из крупнейших импортёров российского продовольствия для транзита. Как сообщает портал латвийских общественных СМИ, за 11 месяцев прошлого года в страну было ввезено 1,94 миллиона тонн зерновых для транзита. В этом году объём может достигнуть 4 миллионов тонн, согласно оценке министерства сельского хозяйства страны.

Летом Латвия остановила выдачу виз россиянам и усилила охрану границы с РФ.

Также в стране запретили празднование 9 Мая.