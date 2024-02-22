По внутренним оценкам США, к весне Украина столкнется с потенциально "катастрофической" нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Об этом телеканалу ABC рассказали неназванные американские чиновники.

Собеседники телеканала назвали "конец марта" особенно решающим временем для украинских войск, если Конгресс США не одобрит проект с финансированием для Украины.

Еще один чиновник сказал, что будет трудно точно определить, когда ситуация для украинских войск может ухудшиться, но отметил, что ожидается, что дефицит будет расти до весны.

"Переломный момент начинается сейчас, и он будет постепенно ухудшаться в течение весны и до лета. Итак, этот период, в который мы входим, является критическим", – сказал представитель американского оборонного ведомства.

Американские чиновники также прогнозируют недостаток средств противовоздушной обороны.

"То, что защищено сегодня, – они не смогут защитить все эти объекты в будущем, если не будут поддерживать поставки ракет-перехватчиков", – сказал представитель оборонного ведомства.

И если Россия получит контроль над небом, "это полностью изменит характер этой борьбы", добавил он.

Чиновники говорят, что Украине срочно нужны как малые, так и большие боеприпасы, в том числе ракеты с GPS-наведением для систем HIMARS.

Также беспокойство вызывают способности противовоздушной обороны Украины.

Чиновники указывают, что Украина все еще нуждается в деньгах на строительство инфраструктуры для поддержки переданных истребителей F-16, которые планируется развернуть позже в этом году. Речь идет о взлетно-посадочных полосах и подвесах для хранения самолетов.

Кроме того, без утверждения дополнительной помощи США не смогут продолжать тренировать украинских пилотов.

Напомним, ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ВСУ без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать.

Между тем немецкий журнал Der Spiegel считает, что Украина может не выдержать давления РФ на фронте, а дефицит боеприпасов вряд ли будет устранен.