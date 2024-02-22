Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил европейских лидеров в Париж на следующей неделе, чтобы обсудить предложения по оказанию помощи Украине.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что Европа находится под растущим давлением, требующим активизации действий, поскольку "киевские силы становятся все более слабыми в вооружении".

"Президент Макрон в довольно специальной форме пригласил ряд европейских лидеров поговорить о новых предложениях и решениях для Украины. Помимо Польши приглашены лидеры многих стран", - сказал Дуда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при достаточной поддержке Украина сможет в конечном итоге отбросить войска РФ и сесть за стол переговоров с "сильной позицией". Касательно американской помощи Зеленский заявил, что она является "критичной". Президент Украины призвал Запад "быть быстрее, избавиться от всей бюрократии, иначе у нас не будет никакого шанса".

Напомним, по данным Bloomberg, война в Украине разворачивается в пользу Путина после нескольких месяцев тупика. И пока Запад приостанавливает дальнейшую помощь Украине, "Россия продвигается вперед на востоке Украины".