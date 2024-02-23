Американский адвокат Роберт Амстердам, представляющий интересы Украинской православной церкви, и прибывший в Киев, заявил о кампании дезинформации и запугивания против него.

Как говорится в распространенном сегодня обращении Роберта Амстердама, сообщения некоторых украинских СМИ о том, что он якобы работает от имени патриарха Кирилла и Русской православной церкви (РПЦ), являются ложью и попыткой запугивания.

В заявлении Амстердама говорится, что подобное утверждение лживо и имеет все признаки «агрессивной дезинформации с целью устрашения и угроз во время консультаций с его клиентом в Киеве».

Адвокат напоминает, что представляет интересы Священного Синода Украинской Православной Церкви.

"Ни у меня, ни у моей фирмы никогда не было никаких контактов и никаких отношений ни с Русской Православной Церковью, ни с Патриархом Кириллом или каким-либо другим лицом, представляющим духовенство этого института", - говорится в заявлении Амстердама.

Также он заявил, что в ходе консультаций с представителями УПЦ в Киеве на этой неделе, он задокументировал "многочисленные случаи преследований и ложных заявлений". Среди них он назвал обыски у одного из священнослужителей УПЦ, которые произошли на следующее утро после его встречи с Амстердамом.

"Эта грубая и противозаконная тактика не остановит нашу работу от имени УПЦ. В Украине существует право на адвокатскую правовую помощь даже тогда, когда верховенство права подвергается нападкам на ежедневной основе", - заявил адвокат.

Напомним, что ранее мы писали о том, что американский юрист Амстердам, представляющий интересы УПЦ, в ближайшие дни отправится в Киев.

А также, что МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла.