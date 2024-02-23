Как минимум 15 тысяч украинских беженцев в Великобритании остались без жилья после "завершения отношений с местными спонсорами".

Об этом пишет местное издание The Daily Telegraph.

Оставшиеся на улице люди уже обратились к властям за жилищной поддержкой.

Их доля составляет примерно 7,5% от общего числа всех украинских беженцев (чуть более 200 тысяч человек), согласно данным Министерства регионального развития и жилищного строительства королевства.

Ассоциация местных органов власти по вопросам беженцев заявляет, что в Британии "хронически" не хватает жилья для беженцев, а спонсоры не обязаны принимать украинцев на бессрочной основе, хотя правительство и продлило им выплаты за это.

На фоне вскрывшейся проблемы в прошедший понедельник была закрыта "семейная схема" приезда в Британию к родственникам. А правила по программе "Дома для Украины" ужесточаются: теперь спонсорами смогут выступать только люди, постоянно проживающие или осевшие в Великобритании. Таким образом, ранее приехавшие на острова украинцы не смогут получать по госпрограмме компенсации за своих друзей и родственников.

Ранее стало известно, что украинские беженцы в Великобритании смогут продлить свои визы ещё на 18 месяцев.

Мы также сообщали об угрозе для тысяч семей украинских беженцев в Туманном Альбионе остаться без жилья.