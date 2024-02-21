Из Германии выехали уже более 300 тысяч беженцев из Украины.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев.

Сообщается, что после вторжения РФ в ФРГ приехали 1,143 млн украинцев.

Из них 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики. Более 70% - с высшим образованием. Почти 350 тысяч - несовершеннолетние.

За это время трудоустроился только 21% украинцев трудоспособного возраста. Тогда как в соседних Дании и Нидерландах показатель значительно выше.

Ранее мы писали о том, почему многие украинцы не спешат трудоустраиваться в Германии.

Напомним, что также мы писали о том, что ради выплат и жилья сотни румын в Германии выдавали себя за беженцев из Украины.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

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