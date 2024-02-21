Более 300 тысяч украинских беженцев уже покинули Германию
Из Германии выехали уже более 300 тысяч беженцев из Украины.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев.
Сообщается, что после вторжения РФ в ФРГ приехали 1,143 млн украинцев.
Из них 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики. Более 70% - с высшим образованием. Почти 350 тысяч - несовершеннолетние.
За это время трудоустроился только 21% украинцев трудоспособного возраста. Тогда как в соседних Дании и Нидерландах показатель значительно выше.
Ранее мы писали о том, почему многие украинцы не спешат трудоустраиваться в Германии.
Напомним, что также мы писали о том, что ради выплат и жилья сотни румын в Германии выдавали себя за беженцев из Украины.
Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.
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