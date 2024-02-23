Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о дополнительных льготах для военнослужащих.

Об этом сообщает телеграм-канал Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ.

За законопроект, разработанный совместно с представителями Минобороны, проголосовал 271 народный депутат.

Нормы документа предусматривают следующие льготы для военнослужащих:

возможность получить одноразовый отпуск при рождении ребенка с сохранением денежного довольствия в полном размере;

возможность для раненых военнослужащих на основании решения ВВК и при необходимости находиться на лечении за границей более четырех месяцев.

Также проект разрешает брать гражданских на должности военных капелланов, устанавливает недопущение дискриминации по признаку пола и сексуальных притязаний, вводит обязательную проверку качества гуманитарной помощи — в частности, для Сил обороны.

Ранее сегодня Верховная Рада приняла за основу законопроект о демобилизации срочников без указания сроков.

А вчера парламент в первом чтении принял законопроект, запрещающий военным публиковать данные об армейских объектах.