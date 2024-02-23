Украина готова воевать вместе с американцами в Иране, Китае или КНДР.

Об этом заявил народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в интервью CNN.

"Если в будущем будут какие-то войны и США понадобятся люди, которые будут стоять с ними плечом к плечу, кто будет в траншеях под Тегераном? Я не думаю, что многие нации готовы на это. Украинцы готовы. Мы украинцы, мы готовы встать с США плечом к плечу в траншеях у Тегерана, Северной Кореи или Китая - без разницы", - сказал нардеп.

Таким образом он аргументировал необходимость для США продолжать поддержку Украины.

Также Гончаренко назвал ВСУ второй сильнейшей армией в мире после американской.

В декабре Гончаренко уже высказывал подобные идеи, предложив Украине взять на себя обязательства воевать на стороне США и других стран Запада в обмен на инвестиции и гарантии безопасности.

Ранее мы сообщали, что в подписанном между Украиной и Великобританией соглашении о безопасности есть пункт, который обязывает ВСУ оказать эффективную военную помощь Туманному Альбиону в случае внешней военной агрессии против него. То есть теоретически Украина может вступить в войну с Аргентиной за Фолклендские острова.