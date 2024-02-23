Пенсионеры, получившие статус внутреннего переселенца до вторжения РФ 24 февраля 2022 года и получающие пенсию в Ощадбанке, должны до 31 марта пройти идентификацию.

Об этом сообщает донецкий Пенсионный фонд.

Идентификация требуется согласно постановлению Кабинета министров от 2014 года №637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам".

Пройти идентификацию можно следующими способами:

лично обратившись в отделение Ощадбанка или в сервисный центр Пенсионного фонда;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

с помощью видеоконференцсвязи (через веб-портал или контакт-центр ПФУ);

в зарубежном дипломатическом учреждении (тем, кто находится за границей).

Ранее сегодня мы сообщали, что Кабинет министров Украины утвердил индексацию пенсий с 1 марта. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривен, а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен.

А в январе мы приводили статистику, по которой каждый второй пенсионер в Украине получает меньше четырех тысяч гривен. Всего в Украине на начало 2024 года зарегистрированы более 10,5 миллионов пенсионеров.