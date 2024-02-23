В Житомирской области полиция и люди в военной форме с оружием ходят по домам местных жителей.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют видео, утверждая, что таким образом ТЦК проводят мобилизацию.

Местная полиция заявила, что в регионе осуществляют "контрдиверсионные мероприятия", в которых задействоввны сотрудники СБУ, Нацгвардии и военной службы правопорядка. Их цель - "предотвращение и нейтрализация угроз подрывной деятельности".

Ведомство заявляет, что сотрудников ТЦК в составе оперативных групп не было и повестки местным жителям не вручались.

Ранее контрдиверсионными и тренеровочными мероприятиями объяснялось появление блокпостов в Киеве.

При этом на опубликованных ТЦК снимках были запечатлены блокпосты, на которых водителям что-то выписывали. На одной из фотографий улыбающийся водитель держал в руках нечто похожее на повестку в военкомат. Вскоре снимок улыбчивого мужчины ТЦК из публикации удалил, но его успели сохранить пользователи соцсетей и обратили на эту деталь внимание.

Позже было официально подтверждено, что на столичных блокпостах вручают и повестки.

Областной ТЦК заявил, что комендатуре и полиции поставили задачу "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах в Киеве и области.