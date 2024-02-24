Россияне заявляют о прорыве своих сил в центр Работино на Запорожском направлении.

Об этом пишут телеграм-каналы РФ и публикуют видео перемещения военной техники на фоне разрушенных построек.

Утверждается, что сейчас идёт штурм школы, расположенной в центральной части деревни, на улице Шевченко.

Официально этого не подтверждалось. Генштаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки под Работино было отражено восемь российских атак.

Украинский мониторинговый ресурс Deep State подтвердил, что пехота РФ снова вошла в Работино, и идут бои.

Ранее стало известно, что на Работинском выступе украинские боевые части вернулись за "линию Суровикина", прорванную во время контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Сегодня два года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трёх дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперёд определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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