В Запорожской области ВСУ отступили с позиций за "линию Суровикина" на Работинском выступе.

Об этом пишет эксперт немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

Издание напомнило, что летом в рамках контрнаступления ВСУ освободили село Работино, создав выступ примерно 10 на 10 километров посреди российских позиций. Частично украинские военные преодолели и первые укрепления оборонительной "линии Суровикина", в том числе бетонные "зубы дракона".

В последнее время российские войска перешли в контратаку у Работино в попытке ликвидировать выступ. Как сообщил Рёпке, ВС РФ вытеснили последние украинские части обратно за "линию Суровикина".

"Кадры украинских ударных дронов свидетельствуют, что российские силы отбили все ранее возведённые участки "линии Суровикина" ("зубы дракона" и др.), которые потеряли во время украинского контрнаступления в Запорожской области прошлым летом", — написал аналитик и опубликовал карту российского продвижения.

Ранее о продвижении россиян в районе Работино писали и украинские эксперты.

Вчера министерство обороны РФ заявило о захвате села Победа под Марьинкой Донецкой области.

А сегодня Рёпке утверждал, что россияне заняли село Степовое к северо-западу от Авдеевки.