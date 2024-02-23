Россияне заняли село Степовое к северо-западу от Авдеевки.

Об этом сообщает военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. О захвате Степового также заявляют российские паблики.

По данным немецкого журналиста, россиянам удалось закрепиться в разрушенном селе. А ВСУ отошли в посёлок Бердычи на 1,2 км к западу.

"Украинские ударные рейды, что ранее доходили до западной части Степового, теперь осуществляются из восточной части Бердычей. Россияне либо соорудили собственные укрепления на западной оконечности Степового, либо используют траншеи, построенные, но позже оставленные украинскими войсками", - заявил Репке.

Степовое и Бердычи лежат на одном из трёх направлений, где ВСУ держат оборону после падения Авдеевки.

Ранее российское Минобороны заявило о захвате села Победа под Марьинкой. Карта украинского военного ресурса Deep State подтверждает эту информацию.

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