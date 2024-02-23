Армия РФ продвинулась на Авдеевском направлении, а именно - в Северном и восточнее Орловки.

Об этом сообщает украинский военный ресурс Deep State.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подтверждает, что сейчас армия РФ пытается обойти Ласточкино, захватить которое в лобовой атаке не удалось, с юга, через Северное, и севера, под Орловкой.

По его данным, у РФ есть успех на обоих направлениях, "особенно на юге".

В то же время военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявляет, что ни в Ласточкино, ни в Степовом и Северном РФ успеха не имеет, и ее атаки ВСУ отбивают.

Ранее офицер ВСУ заявил, что россияне наступают по многим направлениям и не намерены останавливаться.

А британская разведка сообщала, что РФ, вероятно, будет стремиться расширить свой контроль за пределы Авдеевки.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Харьковско-Луганском направлении армия РФ проводит "многостороннюю наступательную операцию", пишет Институт изучения войны. По его оценке, целью наступления является захват восточного берега реки Оскол от Купянска до села Оскол.

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