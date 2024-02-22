Министерство обороны РФ заявило о захвате села Победа под Марьинкой Донецкой области.

Об этом сообщается в сегодняшней сводке ведомства.

Как говорится в сводке, село захватило подразделение Южной, "улучшив положение по переднему краю и нанеся поражение" 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка.

Карта украинского военного ресурса Deep State подтверждает эту информацию.

В случае дальнейшего продвижения российских войск на этом направлении может возникнуть угроза для Угледара - важного узла обороны в Донецкой области.

Вчера военная корреспондент ТСН заявила, что в Угледаре ВСУ рискуют оказаться в клещах, а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

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