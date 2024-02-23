47-я бригада Вооружённых сил Украины показала американский танк Abrams на фронте.

Видеозапись с передвижением бронемашины была опубликована в телеграм-канале подразделения.

В бригаде дают понять, что уже более месяца используют американскую технику на Авдеевском направлении.

Ранее кадры с Abrams на этом участке уже попадали в сюжет телемарафона.

Тогда не было известно, какому именно подразделению ВСУ принадлежит попавший в кадр американский танк. Но он был замечен в репортаже об упомянутой 47-й механизированной бригаде, воюющей под Авдеевкой.

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