За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 312 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 26 единиц техники россиян, не учитывая БПЛА.

Об этом сообщают в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 33 авиаудара, 3 ракетных удара, провел 61 боевое столкновение и осуществил 1127 артобстрелов.

На Авдеевском направление отбили 9 атак в районе населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении отбиты 8 атак противника у Работино.

Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 26 единиц, не считая БпЛА. В частности, 3 танка, 6 ББМ, 7 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 281 БпЛА разных типов.

По информации Bild, россияне захватили Степовое к северо-западу от Авдеевки. Им удалось закрепиться в разрушенном селе. А ВСУ отошли в посёлок Бердычи на 1,2 км к западу.

Также вчера сообщали, что россиянам не удалось захватить Ласточкино на Авдеевском направлении и они пытаются обойти его с юга.

Сегодня два года года с начала полномасштабного российского вторжения.

Первый год войны ознаменовался крушением планов Кремля на быструю победу в Украине. Второй год разрушил план Украины и Запада на быстрый разгром РФ.

Теперь все участники войны находятся перед развилкой трех дальнейших вариантов действий, выбор между которыми на годы вперед определит судьбу Украины, России и Европы, а возможно и всего мира.

Какие это варианты и какой стоит выбор — в материале "Страны".

За последними новостями и ключевыми событиями 24 февраля 2024 года, 731 дня войны, мы следим в обновляемом онлайне.

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