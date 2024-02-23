Ночью 23 февраля жилые кварталы Херсона вновь подверглись обстрелам РФ.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате горели жилой дом, хозяйственные постройки и складское помещение.

За сутки по городу было выпущено 27 снарядов. В том числе по архивному учреждению и припортовой инфраструктуре, добавляет ОВА.

Один человек погиб, двое ранены.

Фото Херсона после удара РФ

Напомним, что в Одессе после атаки дрона возник пожар на предприятии. Погибли три человека.

Также в Днепре дрон попал по многоэтажке, разрушены верхние этажи.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Харьковско-Луганском направлении армия РФ проводит "многостороннюю наступательную операцию", пишет Институт изучения войны. По его оценке, целью наступления является захват восточного берега реки Оскол от Купянска до села Оскол.

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